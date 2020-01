Das Wetter am Mittwoch, dem 22. Januar

Am Mittwoch ist es in Tschechien zunächst heiter bis wolkenlos. Örtlich muss indes am Morgen mit Reifglätte oder tiefhängender Bewölkung gerechnet werden. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Norden her zu, im Nordosten des Landes wird es leicht schneien. Unterhalb von 600 Höhenmeter werden die Niederschläge als Schneeregen oder Regen fallen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen -2 und +2 Grad Celsius, bei geringer Bewölkung können sie vereinzelt auch auf 5 Grad Celsius steigen. Es weht ein mäßiger Wind aus West, der im Tagesverlauf auf Nordwest dreht.