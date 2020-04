Das Wetter am Mittwoch, dem 22. April 2020

Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter bis wolkenlos. Es wird etwas wärmer als am Dienstag. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad, in Höhenlagen um 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 9 Grad Celsius. Im Böhmerwald und im Erzgebirge aber sind auch bis zu 13 Grad Celsius möglich. Es weht ein mäßiger Ostwind.