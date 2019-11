Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend bewölkt bis bedeckt, nur vorübergehend wird es etwas heiter. Vereinzelt treten Frühnebel auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad Celsius, in der Westhälfte Böhmens bewegen sie sich lediglich um 7 Grad herum. Es weht ein mäßiger Wind aus Südost.