Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend heiter bis wolkenlos. In Mähren ist es örtlich auch bedeckt, verknüpft mit tiefhängender Bewölkung oder Nebel. Gegen Abend nimmt die Bewölkung auch im Rest des Landes zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad, in bewölkten Gebieten hingegen nur bei 7 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.