Das Wetter am Mittwoch, dem 13. Mai 2020

Am Mittwoch ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, im Norden am Morgen auch heiter. Im Süden des Landes wird es örtlich regnen, am Nachmittag und Abend breiten sich die Niederschläge auch auf die anderen Landesteile aus. Einzig im Nordwesten wird es nur vereinzelt regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 Grad bis 13 Grad, in Höhenlagen um 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 5 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Südost bis Ost.