Am Mittwoch ist es in Tschechien zumeist wechselhaft bewölkt. In den Gebirgen wird es vielerorts schneien, in Höhenlagen unter 400 Meter ist vereinzelt mit Schneeregen oder Regen zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad, in Höhenlagen über 1000 Meter indes nur um minus 3 Grad Celsius. Es weht ein sehr frischer Westwind, der in den Bergen bis zu 90 Stundenkilometer erreichen kann.