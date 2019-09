Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter bis wolkenlos. Am Morgen vereinzelt noch etwas Nebel oder tiefhängende Bewölkung. Im Tagesverlauf nimmt in Böhmen von Südwesten her die Bewölkung zu, vereinzelt mit leichtem Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad Celsius, in den Bergen bei Höhenlagen um 1000 Meter werden nur um die 15 Grad Celsius erreicht. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.