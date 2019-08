Am Mittwoch ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Nur im Süden und im Osten sind auch sonnige Abschnitte möglich. Am Nachmittag setzen von Westen her Schauer oder Regen ein. Örtlich sind auch Gewitter möglich, die teils intensiv sein können. Gegen Abend lassen im Westen des Landes die Niederschläge nach, und die Wolken reißen teils auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 26 bis 30 Grad Celsius. Im Westen des Landes ist es kühler bei bis zu 23 Grad Celsius.