Am Mittwoch ist es in Tschechien meist heiter bis wolkig, mit örtlichen Schauern vor allem in den Bergen. Im Südosten des Landes sind die Wolken zunächst noch dichter mit zeitweiligem Regen. Später lockert auch dort die Bewölkung auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad Celsius.