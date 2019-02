Am Mittwoch ist es überwiegend heiter in Tschechien, am Vormittag mit Frostnebel. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 0 bis +4 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt, im Böhmerwald und im Erzgebirge steigen sie auf +3 Grad Celsius.