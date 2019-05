Am Mittwoch ist es in Tschechien meist bedeckt mit Regen im Südwesten und im Osten des Landes. In den restlichen Landesteilen vereinzelt Schauer. Im Laufe des Tages lassen die Niederschläge nach, und am Abend klart es in Böhmen von Norden her auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad Celsius.