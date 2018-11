Am Mittwoch ist es in Tschechien veränderlich bewölkt, vor allem zu Tagesbeginn ist vereinzelt leichter Schneefall möglich. Später klart es immer weiter auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 bis +3 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal -5 Grad Celsius erreicht.