Am Mittwoch ist es im böhmischen Landesteil meist bewölkt bis bedeckt, örtlich ist schwacher Regen möglich. In Mähren und Schlesien ist es meist heiter, am Nachmittag tauchen auch dort die Wolken auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter werden 13 Grad Celsius erreicht.