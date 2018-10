Am Mittwoch ist es in Böhmen überwiegend heiter oder nur leicht bewölkt, in der Früh kann es im Südwesten und im Süden des Landes neblig sein. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf Werte zwischen 16 und 20 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 14 Grad erreicht.