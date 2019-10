Am Mittwoch ist es in Tschechien meist stark bewölkt mit gelegentlichem Regen oder Schauern. Im Osten des Landes ist es zunächst noch heiter, später zieht auch dort der Himmel zu. Am Nachmittag lassen von Westen her die Niederschläge nach und die Wolkendecke reißt auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 bis 19 Grad Celsius.