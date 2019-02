Am Mittwoch ist es in Tschechien zunächst meist stark bewölkt mit Schnee und später Regen. Im Laufe des Tages lassen die Niederschläge nach, und die Bewölkung lockert auf. Nur in den Bergen kann es weiter schneien oder regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius.