Am Mittwoch ist es überwiegend heiter in Tschechien, in der Früh vereinzelt Eisnebel. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu, im Westen und Nordwesten sind örtlich Schneeschauer oder gemischte Schauer möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad Celsius.