Das Wetter am Freitag: wolkig mit Regen oder Schnee, bis 16 Grad

Am Freitag ist es in Tschechien wolkig bis stark bewölkt. In der Südosthälfte des Landes gibt es Regen oder Schauer, teilweise auch Gewitter. In den anderen Gebieten fallen örtlich nur leichte Niederschläge, in Höhenlagen über 900 Meter im Norden und Nordwesten allerdings als Schneeregen oder Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad Celsius in Böhmen, wogegen es in Mähren auch 16 Grad warm werden kann. In Lagen um 1000 Meter bewegen sich die Höchstwerte um 4 Grad, im Böhmerwald und in den Beskiden sind auch 7 Grad Celsius möglich. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest, der gegen Abend schwächer wird.