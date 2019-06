Am Freitag ist es in Tschechien heiter bis nahezu wolkenlos. Im Norden und Osten des Landes ist es jedoch bewölkter, hier treten vereinzelt Schauer auf. Die Tageshöchsttemperaturen gehen zurück auf 23 bis 27 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter bewegen sich die Höchstwerte um 16 Grad, im Böhmerwald werden hingegen bis zu 20 Grad Celsius erreicht. Es weht ein schwacher Nordwind, der tagsüber etwas auffrischt, am Abend aber wieder nachlässt.