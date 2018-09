Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis nahezu wolkenlos. Am Morgen vereinzelt Nebel. Ab Nachmittag nimmt die Bewölkung von Südwesten her zu, es wird wolkig bis bedeckt, örtlich treten Schauer auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter bewegen sich die Höchstwerte um 14 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus Südwest, der später auf Nordwest bis Nord dreht.