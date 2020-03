In Tschechien ist es am Freitag bewölkt bis bedeckt. Auf dem ganzen Gebiet muss man mit Regen oder Regenschauern rechnen. In höheren Lagen gibt es gemischte Schauer beziehungsweise Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad Celsius, in Höhenlagen um 1000 Meter 1 Grad Celsius.