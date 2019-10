In Tschechien ist es am Freitag bewölkt bis bedeckt, örtlich kann es vorübergehend auch heiter sein. Am Vormittag bildet sich örtlich Nebel. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 15 bis 19 Grad Celsius. In Gebieten mit länger anhaltendem Nebel liegen die Höchstwerte nur um die 13 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Südwind.