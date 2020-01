Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. Vereinzelt kommt es zu überfrierendem Sprühregen oder zu leichtem Schneefall. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung ab, insbesondere in Böhmen und in Nordostmähren. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -2 bis 2 Grad, bei stärkerer Sonneneinstrahlung können aber auch Werte bis zu 5 Grad Celsius erreicht werden. Es weht ein schwacher Wind aus Süd bis Südwest.