Das Wetter am Freitag, dem 21. Februar 2020

Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. Zu Tagesbeginn wird es größere Schauer oder Regen geben, in Lagen über 500 Meter wird es schneien. Im Tagesverlauf gehen die Niederschläge zurück, am Nachmittag und Abend ist es nur noch vorübergehend trübe. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad, in Lagen um 1000 Meter Höhe aber nur um -1 Grad Celsius. Es weht ein frischer Wind aus Nordwest bis West.