In Tschechien ist es am Freitag heiter bis wolkig, vereinzelt treten Schauer auf. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Norden her zu, örtlich kann es regnen oder auch Gewitter geben. In Höhenlagen ab 900 Meter sind Schneefälle möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 18 Grad, im Norden aber oft nur bei 12 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.