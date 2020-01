Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. Vereinzelt treten Nebel auf, ebenso Sprühregen, der überfrieren kann. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung etwas ab, örtlich kann es auch heiter werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 bis 3 Grad, bei geringerer Bewölkung können aber auch Werte von 4 bis 8 Grad Celsius erreicht werden. Es weht ein frischer Wind aus Südost bis Süd, der in den Gebirgen im Norden des Landes auch stärkere Böen verursachen kann.