Am Freitag ist es in Tschechien wechselhaft bewölkt. In den Gebirgen kann es vereinzelt zu Schneeschauern kommen. Gegen Abend nimmt die Schauertätigkeit zu, in Höhenlagen ab 700 Metern kann es schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad, in Lagen um 1000 Meter Höhe aber nur um 2 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Westwind, der in den Gebirgen kräftig auffrischt.