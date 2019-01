Das Wetter am Freitag: bewölkt mit Schneefall und Wind, bis 1 Grad

Am Freitag ist es in Tschechien heiter bis bewölkt, vereinzelt leichter Schneefall. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Nordwesten her zu. Es wird zeitweilig schneien, in Mähren erst am Abend. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -3 bis +1 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter bewegen sich die Höchstwerte um -3 Grad Celsius. In den Beskiden ist es kälter, dort werden maximal -6 Grad Celsius erreicht. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Mit zunehmender Bewölkung wird auch der Wind stärker, in den Gebirgen kann dies zu Schneeverwehungen führen.