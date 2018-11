Am Freitag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, vereinzelt wird es leicht schneien beziehungsweise man muss sich auf überfrierende Nässe einstellen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -3 bis 1 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden -4 Grad als Höchstwert erreicht.