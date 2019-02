Am Freitag ist es in Tschechien wolkig bis stark bewölkt, in großen Teilen des Landes wird es regnen oder schauern. Erst gegen Abend nehmen die Niederschläge im Norden und Nordosten ab. In Höhenlagen ab 900 Meter wird es auch schneien oder zumindest Schneeregen geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter bewegen sich die Höchstwerte um 3 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind Nordwest, der gegen Abend weiter abflaut.