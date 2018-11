Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt mit niedriger Bewölkung, vereinzelt Nebel. Besonders in der Böhmisch-Mährischen Höhe gibt es örtlich Sprühregen, hier besteht am Morgen die Gefahr von überfrierender Nässe. Im Tagesverlauf löst sich die Bewölkung etwas auf, vor allem in den Bergen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter bewegen sich die Höchstwerte um 2 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus Südost bis Süd.