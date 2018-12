Am Freitag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. Auf dem ganzen Gebiet regnet es. Der Wetterdienst warnt vor Glättebildung im mährischen Landesteil. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 11 Grad Celsius, in Mähren und in Schlesien nur auf 3 bis 8 Grad Celsius.