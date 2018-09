Am Freitag ist es in Tschechien veränderlich bewölkt. Im böhmischen Landesteil überwiegen stärkere Wolken mit örtlichen Schauern oder Gewittern. In Mähren und Schlesien ist es zunächst noch heiter, im Laufe des Tages nehmen aber von Westen her die Wolken zu. Gegen Abend setzen erste Schauer ein. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 23 bis 27 Grad Celsius, in Südwestböhmen 21 bis 24 Grad Celsius.