Das Wetter am Freitag, 5. Juni

Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt, auf dem meisten Gebiet mit Regen oder Regenschauern. In der östlichen Landeshälfte sind vereinzelt Gewitter möglich. Zum Abend lockert die Bewölkung vom Westen her auf. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad Celsius.