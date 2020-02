Am Freitag ist es in Tschechien meist bewölkt mit örtlichen Schneeschauern, in den Bergen sind die Niederschläge häufiger. Unterhalb 300 Metern fällt Schneeregen oder Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 7 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter bei -2 Grad Celsius.