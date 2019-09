Am Freitag ist es in Tschechien meist veränderlich bewölkt. Vor allem im südlichen Teil kommt häufiger auch die Sonne durch, im Nordosten hingegen regnet es zunächst noch. In den restlichen Teilen des Landes vereinzelt Regen oder Schauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad Celsius in Westböhmen und 23 Grad Celsius im Süden.