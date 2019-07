Am Freitag ist es in ganz Tschechien heiter, in Mähren und Schlesien sind vereinzelt Regenschauern und Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen klettern auf 31 bis 35 Grad, im Nordosten Tschechiens werden aber maximal 29 Grad Celsius erreicht. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte um 22 Grad, im Böhmerwald können sie allerdings auch auf bis zu 27 Grad Celsius ansteigen.