Am Freitag ist es überwiegend bewölkt in Tschechien, im Tagesverlauf klart es von Südwesten her jedoch auf. Im ganzen Land ist mit vereinzelten Schneefällen zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -5 bis -1 Grad Celsius, in den Bergen sinkt das Thermometer auf bis zu -7 Grad.