Am Freitag ist es in Tschechien zunächst meist stark bewölkt mit gelegentlichem Regen oder Schauern. Im Laufe des Tages lassen die Niederschläge nach, und die Wolken lockern auf. Die Schneefallgrenze sinkt von 1000 auf 600 Meter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 9 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter Werte maximal um den Gefrierpunkt.