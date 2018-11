Nach teils heiterem Beginn ist es am Freitag in Tschechien meist stark bewölkt. Zum Abend hin setzt von Südwesten her Regen ein. Im böhmischen Landesteil liegen die Tageshöchsttemperaturen bei 11 bis 15 Grad Celsius, in Mähren und Schlesien steigen die Werte auf 14 bis 18 Grad Celsius.