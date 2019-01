Am Donnerstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, in Böhmen ist es örtlich nur wolkig. Man muss mit örtlichen Schneeschauern rechnen, in den Bergen ist der Schneefall stärker. Zum Abend hin klart es auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -2 bis +2Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter -4 Grad Celsius.