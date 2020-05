Das Wetter am Freitag, 15. Mai

Am Freitag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, im Nordwesten am Vormittag fast heiter. Im südöstlichen Teil des Landes regnet es, in den Lagen ab 900 geht der Regen in Schnee über. Zum Abend lockert die Bewölkung auf. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf Werte von 8 bis 12 Grad Celsius, in Böhmen bis auf 14 Grad Celsius.