Am Donnerstag ist es in Tschechien heiter bis wolkig, vereinzelt treten Schauer auf. Im Osten des Landes zu Tagesbeginn noch bedeckt mit örtlich nachlassendem Regen, doch punktuell kommt es auch zu starken Gewittern. Am Morgen zudem örtlich Nebel oder tiefhängende Bewölkung. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 23 bis 27 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Westwind, der gegen Abend weiter abschwächt.