Das Wetter am Donnerstag: wolkig mit Schauer oder Regen, bis 28 Grad

Am Donnerstag ist es in Tschechien heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung allmählich zu, besonders im Nordwesten des Landes. Zu Tagesbeginn nur vereinzelt, später aber zunehmend Schauer oder Regen, örtlich auch Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 24 bis 28 Grad, im Westen und Nordwesten Böhmens indes nur bei 19 bis 23 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 19 Grad Celsius, im Erz- und Riesengebirge aber noch darunter. Es weht ein schwacher Wind aus Nord bis Nordost.