Das Wetter am Donnerstag: wolkig mit Regen und Gewittern, bis 33 Grad

Am Donnerstag ist es in Tschechien wolkig bis stark bewölkt, vereinzelt treten Schauer oder Gewitter auf. Am Nachmittag und Abend wird es in der Osthälfte Böhmens, in Mähren und Mährisch-Schlesien stark regnen. Dabei kann es örtlich zu Überschwemmungen, Hagelschlag und heftigen Windböen kommen. Im Westen klart es dagegen am Abend auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 27 Grad, in Ostböhmen, Mähren und Mährisch-Schlesien aber werden noch einmal zwischen 28 und 33 Grad Celsius erreicht. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte um 18 Grad, im Altvatergebirge und in den Beskiden steigen sie indes auf bis zu 24 Grad Celsius an. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, in Mähren und Mährisch-Schlesien ist er jedoch stärker und wird bei Gewittern noch kräftig auffrischen.