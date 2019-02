Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis stark bewölkt, im Nordosten wird es örtlich regnen. In den Beskiden kann es in Höhen über 1000 Meter auch schneien. Im Tagesverlauf nimmt die die Bewölkung von Westen her ab, es wird zunehmend heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 2 Grad Celsius, im Böhmerwald und im Erzgebirge wird es etwas wärmer. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest.