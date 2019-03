Das Wetter am Donnerstag: wolkig mit Regen oder Schnee, bis 11 Grad

Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst wechselhaft bewölkt, örtlich Schauer. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Westen zu, am Nachmittag und Abend wird es zeitweise regnen. In Höhenlagen ab 800 Meter wird der Niederschlag als Schneeregen oder Schnee fallen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad, im Südwesten aber nur bei 3 bis 7 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte um den Gefrierpunkt. Es weht ein frischer Wind aus West bis Südwest. Örtlich kann er Windspitzen von bis zu 70 Stundenkilometer erreichen.