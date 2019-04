Das Wetter am Donnerstag: wolkig mit Regen oder Schnee, bis 10 Grad

Am Donnerstag ist es in Tschechien wolkig bis stark bewölkt, nur im Nordwesten und Westen Böhmens ist es zum Teil auch heiter. Im Nordosten vereinzelt Regen, der in Höhenlagen über 600 Meter in Schneefall übergeht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte um den Gefrierpunkt, im Böhmerwald steigen sie indes bis auf 3 Grad Celsius an. Es weht ein mäßiger Wind aus Nord bis Nordost, der im Nordosten des Landes im Tagesverlauf jedoch kräftig auffrischt.