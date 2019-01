Am Donnerstag ist es in Tschechien wolkig bis stark bewölkt, örtlich aber auch heiter. Tagsüber kann es leicht schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 bis 3 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei -4 Grad Celsius, im Böhmerwald ist es etwas wärmer. Zu Tagesbeginn weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Danach kommt mäßiger Wind auf, vor allem aus Südost.