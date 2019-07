Am Donnerstag ist es in ganz Tschechien sonnig-heiter bis nahezu wolkenlos. Die Tageshöchsttemperaturen klettern auf 32 bis 36 Grad, im Nordosten und Osten Mährens sowie in Mährisch-Schlesien aber werden maximal 29 Grad Celsius erreicht. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte um 24 Grad, im Böhmerwald und im Erzgebirge können sie allerdings auch auf bis zu 29 Grad Celsius ansteigen. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.